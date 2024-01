Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US69833W3051 Panbela Therapeutics Inc. 17.01.2024 US69833W4042 Panbela Therapeutics Inc. 18.01.2024 Tausch 20:1 DE0006656101 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG 17.01.2024 DE000A3EYLC7 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG 18.01.2024 Tausch 1:1 CA53681M1068 Lithium Lion Metals Inc. 17.01.2024 CA53681M2058 Lithium Lion Metals Inc. 18.01.2024 Tausch 10:1