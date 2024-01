Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA87043J1049 Sweet Poison Spirits Inc. 09.01.2024 CA87043J2039 Sweet Poison Spirits Inc. 10.01.2024 Tausch 4:1 VGG1144D1252 Bit Brother Ltd. 09.01.2024 VGG1144D1336 Bit Brother Ltd. 10.01.2024 Tausch 1000:1 US5907171046 Mesoblast Ltd. 09.01.2024 US5907174016 Mesoblast Ltd. 10.01.2024 Tausch 2:1 CA8204391079 Mattr Corp. 09.01.2024 CA57722Y1025 Mattr Corp. 10.01.2024 Tausch 1:1