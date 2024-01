Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US68236P1075 Oncternal Therapeutics Inc. 05.01.2024 US68236P2065 Oncternal Therapeutics Inc. 08.01.2024 Tausch 20:1 US28249U1051 Eiger BioPharmaceuticals Inc. 05.01.2024 US28249U2042 Eiger BioPharmaceuticals Inc. 08.01.2024 Tausch 30:1 CA7481191046 Quebec Nickel Corp. 05.01.2024 CA7481197084 Quebec Nickel Corp. 08.01.2024 Tausch 10:1 AU000000ANP4 Percheron Therapeutics Ltd. 05.01.2024 AU0000317281 Percheron Therapeutics Ltd. 08.01.2024 Tausch 1:1