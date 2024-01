Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen LU2360697374 FREYR Battery S.A. 02.01.2024 US35834F1049 Freyr Battery Inc. 03.01.2024 Tausch 1:1 US71360T1016 Peraso Inc. 02.01.2024 US71360T2006 Peraso Inc. 03.01.2024 Tausch 40:1 FR0000079634 Geci International S.A. 02.01.2024 FR001400M1R1 Geci International S.A. 03.01.2024 Tausch 10000:1 US88032L5066 Tenax Therapeutics Inc. 02.01.2024 US88032L6056 Tenax Therapeutics Inc. 03.01.2024 Tausch 80:1 FR0013066750 DBT S.A. 02.01.2024 FR001400LO86 DBT S.A. 03.01.2024 Tausch 10000:1 CA15643T5035 Centurion Minerals Ltd. 02.01.2024 CA15643T6025 Centurion Minerals Ltd. 03.01.2024 Tausch 2:1