Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA9837871024 X1 Entertainment Group Inc. 09.11.2023 CA9837872014 X1 Entertainment Group Inc. 10.11.2023 Tausch 5:1 CA98420Q2071 XORTX Therapeutics Inc. 09.11.2023 CA98420Q3061 XORTX Therapeutics Inc. 10.11.2023 Tausch 9:1 FR0014007XT1 Archos S.A. 08.11.2023 FR001400KO61 Archos S.A. 09.11.2023 Tausch 400:1