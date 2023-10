Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen LU0156801721 Tenaris S.A. 30.10.2023 LU2598331598 Tenaris S.A. 31.10.2023 Tausch 1:1 US36227K1060 GSE Systems Inc. 30.10.2023 US36227K2050 GSE Systems Inc. 31.10.2023 Tausch 10:1 US87250W2026 TD Holdings Inc. 30.10.2023 US87250W3016 TD Holdings Inc. 31.10.2023 Tausch 50:1