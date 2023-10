Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US6025661017 MIND Technology Inc. 16.10.2023 US6025663096 MIND Technology Inc. 17.10.2023 Tausch 10:1 KYG508751065 JE Cleantech Holdings Ltd. 16.10.2023 KYG508752055 JE Cleantech Holdings Ltd. 17.10.2023 Tausch 3:1 US03842K2006 AquaBounty Technologies Inc. 16.10.2023 US03842K3095 AquaBounty Technologies Inc. 17.10.2023 Tausch 20:1 US87165P1021 Synthomer PLC 16.10.2023 US87165P2011 Synthomer PLC 17.10.2023 Tausch 5:1 CA43087N1050 Highlander Silver Corp. 16.10.2023 CA43087N2041 Highlander Silver Corp. 17.10.2023 Tausch 2:1