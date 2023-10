Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA54342Q1063 Looking Glass Labs Ltd. 05.10.2023 CA54342Q2053 Looking Glass Labs Ltd. 06.10.2023 Tausch 75:1 VGG2161P1320 China SXT Pharmaceuticals Inc. 05.10.2023 VGG2161P1403 China SXT Pharmaceuticals Inc. 06.10.2023 Tausch 25:1 US00808Y3071 Aethlon Medical Inc. 05.10.2023 US00808Y4061 Aethlon Medical Inc. 06.10.2023 Tausch 10:1