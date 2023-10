Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA58118M1086 MCI Onehealth Technologies Inc. 03.10.2023 CA42249X1006 MCI Onehealth Technologies Inc. 04.10.2023 Tausch 1:1 US83066P2002 Skillsoft Corp. 03.10.2023 US83066P3091 Skillsoft Corp. 04.10.2023 Tausch 20:1 US91854V1070 Vacasa Inc. 03.10.2023 US91854V2060 Vacasa Inc. 04.10.2023 Tausch 20:1 US0079241032 AEGON N.V. 03.10.2023 US0076CA1045 Aegon Ltd. 04.10.2023 Tausch 1:1 KYG8192W1033 Sinopharm Tech Holdings Ltd. 03.10.2023 KYG2159V1418 Sinopharm Tech Holdings Ltd. 04.10.2023 Tausch 25:1 NO0010689326 Circio Holding ASA 03.10.2023 NO0013033795 Circio Holding ASA 04.10.2023 Tausch 30:1