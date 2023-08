Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US00165C1045 AMC Entertainment Holdings Inc. 23.08.2023 US00165C3025 AMC Entertainment Holdings Inc. 24.08.2023 Tausch 10:1 GB00BMQC0691 Strata Investment Holdings PLC 23.08.2023 AU0000276149 Strata Investment Holdings PLC 24.08.2023 Tausch 1:1