Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen AU000000FMS9 Red Hawk Mining Ltd. 08.08.2023 AU0000291494 Red Hawk Mining Ltd. 09.08.2023 Tausch 1:1 GB00BF1GH114 MBH Corporation PLC 08.08.2023 GB00BPNYZL95 MBH Corporation PLC 09.08.2023 Tausch 30:1