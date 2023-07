Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen ZAE000071676 Nampak Ltd. 26.07.2023 ZAE000322095 Nampak Ltd. 27.07.2023 Tausch 250:1 GB0003385308 Worldwide Healthcare Trust PLC 26.07.2023 GB00BN455J50 Worldwide Healthcare Trust PLC 27.07.2023 Tausch 1:10