Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA3613331071 G6 Materials Corp. 13.07.2023 CA3613332061 G6 Materials Corp. 14.07.2023 Tausch 10:1 CA45107N2059 Iconic Minerals Ltd. 13.07.2023 CA4509591018 Iconic Minerals Ltd. 14.07.2023 Tausch 1:1 CA43366H7040 HIVE Blockchain Technologies Ltd. 13.07.2023 CA4339211035 Hive Digital Technologies Ltd. 14.07.2023 Tausch 1:1 CA45675G1037 Infinity Stone Ventures Corp. 13.07.2023 CA45675G2027 Infinity Stone Ventures Corp. 14.07.2023 Tausch 2:1 CA92838A1021 Visionary Metals Corp. 13.07.2023 CA92838G1090 Visionary Metals Corp. 14.07.2023 Tausch 1:1 CA89465L1040 Treatment.com International Inc. 13.07.2023 CA89465L2030 Treatment.com International Inc. 14.07.2023 Tausch 10:1