Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US09077D1000 Biofrontera Inc. 07.07.2023 US09077D2099 Biofrontera Inc. 10.07.2023 Tausch 20:1 CA78446Q1000 SKRR Exploration Inc. 07.07.2023 CA78446Q2099 SKRR Exploration Inc. 10.07.2023 Tausch 5:1