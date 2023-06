Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US89846A2078 TRxADE HEALTH Inc. 22.06.2023 US89846A4058 TRxADE HEALTH Inc. 23.06.2023 Tausch 15:1 CA13640F1053 Canadian Nexus Team Ventures Corp. 22.06.2023 CA13640F2044 Canadian Nexus Team Ventures Corp. 23.06.2023 Tausch 7:1 CA42329P1009 D2 Lithium Corp. 22.06.2023 CA23346F1018 D2 Lithium Corp. 23.06.2023 Tausch 1:1 CA8849037095 Thomson Reuters Corp. 22.06.2023 CA8849038085 Thomson Reuters Corp. 23.06.2023 Tausch 1:0,9626 IT0004819030 Netweek S.p.A. 22.06.2023 IT0005545675 Netweek S.p.A. 23.06.2023 Tausch 10:1 CA38149A1093 GoldMoney Inc. 22.06.2023 CA38149A5052 GoldMoney Inc. 23.06.2023 Tausch 5:1