Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen SE0000273294 Medivir AB 15.05.2023 SE0020181014 Medivir AB 16.05.2023 Tausch 1:1 US9840155033 Xenetic Biosciences Inc. 15.05.2023 US9840156023 Xenetic Biosciences Inc. 16.05.2023 Tausch 10:1 GRS314003005 Mig Holdings S.A. 15.05.2023 GRS314003013 Mig Holdings S.A. 16.05.2023 Tausch 1:1 GB00BN0SMB92 Capricorn Energy PLC 15.05.2023 GB00BQ98V038 Capricorn Energy PLC 16.05.2023 Tausch 70:33 US30162V7064 Exela Technologies Inc. 15.05.2023 US30162V8054 Exela Technologies Inc. 16.05.2023 Tausch 200:1 US27888N3070 BitNile Metaverse Inc. 15.05.2023 US27888N4060 BitNile Metaverse Inc. 16.05.2023 Tausch 30:1