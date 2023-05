Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA42967W1023 High Fusion Inc. 09.05.2023 CA92539R1073 High Fusion Inc. 10.05.2023 Tausch 1:1 FR001400BV89 Pharnext 09.05.2023 FR001400GUN7 Pharnext 10.05.2023 Tausch 10000:1