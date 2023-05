Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US38500T1016 Gran Tierra Energy Inc. 04.05.2023 US38500T2006 Gran Tierra Energy Inc. 05.05.2023 Tausch 10:1 US62526P1093 Mullen Automotive Inc. 04.05.2023 US62526P2083 Mullen Automotive Inc. 05.05.2023 Tausch 25:1