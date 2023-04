Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA70470T1003 PeakBirch Commerce Inc. 14.04.2023 CA70470T2092 PeakBirch Commerce Inc. 17.04.2023 Tausch 10:1 LU2314763264 Arrival Group S.A. 14.04.2023 LU2607735342 Arrival Group S.A. 17.04.2023 Tausch 50:1