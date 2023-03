Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA6544841043 Niocorp Developments Ltd. 20.03.2023 CA6544846091 Niocorp Developments Ltd. 21.03.2023 Tausch 10:1 VGG569811067 Luokung Technology Corp. 20.03.2023 VGG569812057 Luokung Technology Corp. 21.03.2023 Tausch 30:1