Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US68570P1012 Orchard Therapeutics PLC 09.03.2023 US68570P2002 Orchard Therapeutics PLC 10.03.2023 Tausch 10:1 NO0010793243 Ayfie Group AS 09.03.2023 NO0012861683 Ayfie Group AS 10.03.2023 Tausch 8:1 NO0003108102 Arribatec Group ASA 09.03.2023 NO0012861667 Arribatec Group ASA 10.03.2023 Tausch 10:1 CA00971M1068 Akanda Corp. 09.03.2023 CA00971M2058 Akanda Corp. 10.03.2023 Tausch 10:1 US6496045013 New York Mortgage Trust Inc. 09.03.2023 US6496048405 New York Mortgage Trust Inc. 10.03.2023 Tausch 4:1 CA44702L1022 Huntsman Exploration Inc. 09.03.2023 CA44702L2012 Huntsman Exploration Inc. 10.03.2023 Tausch 10:1