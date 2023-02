Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US04685N1037 Athenex Inc. 15.02.2023 US04685N2027 Athenex Inc. 16.02.2023 Tausch 20:1 US28531P1030 electroCore Inc. 15.02.2023 US28531P2020 electroCore Inc. 16.02.2023 Tausch 15:1