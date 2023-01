Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA43665T1021 Holy Cow Foods Inc. 25.01.2023 CA65344X1050 NextGen Food Robotics Corp. 26.01.2023 Tausch 1:1 CA09215B1076 Black Mountain Gold USA Corp. 25.01.2023 CA60041F1018 MILLENNIAL POTASH CORP 26.01.2023 Tausch 1:1 CA30317M3049 Fabled Silver Gold Corp. 25.01.2023 CA30317M4039 Fabled Silver Gold Corp. 26.01.2023 Tausch 5:1