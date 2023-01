Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA38150M1095 Europacific Metals Inc. 09.01.2023 CA29876J1084 Europacific Metals Inc. 10.01.2023 Tausch 1:1 US40145Q4010 Guardion Health Sciences Inc. 09.01.2023 US40145Q5009 Guardion Health Sciences Inc. 10.01.2023 Tausch 50:1