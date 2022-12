Weitere Suchergebnisse zu "My Size":

Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA7557542072 Newpath Resources Inc. 09.12.2022 CA6517281078 Newpath Resources Inc. 12.12.2022 Tausch 1:1 CA4124221074 Adentra Inc. 09.12.2022 CA00686A1084 Adentra Inc. 12.12.2022 Tausch 1:1 US62844N2080 My Size Inc. 09.12.2022 US62844N3070 My Size Inc. 12.12.2022 Tausch 25:1 US00941Q1040 AirNet Technology Inc. 09.12.2022 US00941Q2030 AirNet Technology Inc. 12.12.2022 Tausch 4:1