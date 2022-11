Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA0019401052 ATS Corp. 25.11.2022 CA00217Y1043 ATS Corp. 28.11.2022 Tausch 1:1 CA7810731017 Rritual Superfoods Inc. 25.11.2022 CA03990C1095 Rritual Superfoods Inc. 28.11.2022 Tausch 20:1 US98417P1057 Xinyuan Real Estate Co. Ltd. 25.11.2022 US98417P2048 Xinyuan Real Estate Co. Ltd. 28.11.2022 Tausch 10:1