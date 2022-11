Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen KYG3R33A1063 Ebang International Holdings Ltd. 22.11.2022 KYG3R33A2053 Ebang International Holdings Ltd. 23.11.2022 Tausch 30:1 FR0011191287 Pharnext 22.11.2022 FR001400BV89 Pharnext 23.11.2022 Tausch 5000:1 US9307521008 Waitr Holdings Inc. 22.11.2022 US9307522097 Waitr Holdings Inc. 23.11.2022 Tausch 20:1