Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA4457372080 Hunter Technology Corp. 07.11.2022 CA4457373070 Hunter Technology Corp. 08.11.2022 Tausch 2:1 CA3932102088 The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. 07.11.2022 CA3932108283 The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. 08.11.2022 Tausch 10:1