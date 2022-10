Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA98423M1041 X1 Esports and Entertainment Ltd. 20.10.2022 CA9837871024 X1 Entertainment Group Inc. 21.10.2022 Tausch 1:1 CA36316B1085 Galane Gold Ltd. 20.10.2022 CA38047D1069 Golconda Gold Ltd. 21.10.2022 Tausch 5:1 US91381U1016 Unity Biotechnology Inc. 20.10.2022 US91381U2006 Unity Biotechnology Inc. 21.10.2022 Tausch 10:1