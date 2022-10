Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen SE0016278196 Sectra AB 07.10.2022 SE0018245953 Sectra AB 10.10.2022 Tausch 1:1 GB00BRS65X63 Indivior PLC 07.10.2022 GB00BN4HT335 Indivior PLC 10.10.2022 Tausch 5:1 US4510332038 iBio Inc. 07.10.2022 US4510336096 iBio Inc. 10.10.2022 Tausch 25:1 US45790J8009 Inpixon 07.10.2022 US45790J8678 Inpixon 10.10.2022 Tausch 75:1