Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellungmit Ablauf: ISIN Name Kuerzel Ab dem: Anmerkungen CA98422W1032 Xigem Technologies Corp. 20.07.2022 CA98422W2022 Xigem Technologies Corp. VZ6 21.07.2022 Tausch 10:1 CA0079754028 AEterna Zentaris Inc. 20.07.2022 CA0079755017 AEterna Zentaris Inc. ET8 21.07.2022 Tausch 25:1