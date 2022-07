Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA36117W1032 Future Fuel Corp. 11.07.2022 CA02632Q1046 American Future Fuel Corp. 12.07.2022 Tausch 1:1 CA29766W1023 E3 Lithium Ltd. 11.07.2022 CA26925V1085 E3 Lithium Ltd. 12.07.2022 Tausch 1:1