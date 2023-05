Weitere Suchergebnisse zu "PHOENIX N":

Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CH0002187810 Phoenix Mecano AG 29.05.2023 CH1261338102 Phoenix Mecano AG 30.05.2023 Tausch 1:1 CA64913V4001 New Wave Holdings Corp. 29.05.2023 CA64913V5099 New Wave Holdings Corp. 30.05.2023 Tausch 3:1 NO0003095309 Techstep ASA 29.05.2023 NO0012916131 Techstep ASA 30.05.2023 Tausch 10:1 KYG216211006 Bit Origin Ltd. 29.05.2023 KYG216211188 Bit Origin Ltd. 30.05.2023 Tausch 30:1