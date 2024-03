Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US3390411052 FleetCor Technologies Inc. 26.03.2024 US2199481068 Corpay Inc. 27.03.2024 Tausch 1:1 CA74739M1041 Q Precious & Battery Metals Corp. 26.03.2024 CA74739W1023 Q Precious & Battery Metals Corp. 27.03.2024 Tausch 1:1 GB00BYWJZ743 Power Metal Resources PLC 26.03.2024 GB00BMFSSJ73 Power Metal Resources PLC 27.03.2024 Tausch 20:1 BMG0620W2019 Asian Citrus Holdings Ltd. 26.03.2024 BMG0620W3009 Asian Citrus Holdings Ltd. 27.03.2024 Tausch 1:1 MHY1146L1258 Castor Maritime Inc. 26.03.2024 MHY1146L2082 Castor Maritime Inc. 27.03.2024 Tausch 10:1