Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen SE0012323756 Artificial Solutions International AB 20.06.2022 SE0018040735 Artificial Solutions International AB 21.06.2022 Tausch 10:1 CA00830Q1081 Affinor Growers Inc. 20.06.2022 CA00830Q3061 Affinor Growers Inc. 21.06.2022 Tausch 10:1 US6033801068 Minerva Neurosciences Inc. 20.06.2022 US6033802058 Minerva Neurosciences Inc. 21.06.2022 Tausch 8:1 CA26210W1005 Drone Delivery Canada Corp. 20.06.2022 CA26210W6053 Drone Delivery Canada Corp. 21.06.2022 Tausch 1:1