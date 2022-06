Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen NO0010881717 Sikri Holding ASA 15.06.2022 NO0012548819 Sikri Holding ASA 16.06.2022 Tausch 1:5 CA36260L2012 G2 Energy Corp. 15.06.2022 CA40054T1075 G2 Energy Corp. 16.06.2022 Tausch 1:1 FR0000121261 Compagnie Generale des Etablissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. 15.06.2022 FR001400AJ45 Compagnie Generale des Etablissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. 16.06.2022 Tausch 1:4 CA42982U1075 Highbank Resources Ltd. 15.06.2022 CA42982U2065 Highbank Resources Ltd. 16.06.2022 Tausch 10:1 US13089P1012 Calithera Biosciences Inc. 15.06.2022 US13089P5070 Calithera Biosciences Inc. 16.06.2022 Tausch 20:1 US7091021078 Pennsylvania Real Estate Investment Trust 15.06.2022 US7091028008 Pennsylvania Real Estate Investment Trust 16.06.2022 Tausch 15:1