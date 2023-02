Das Instrument D2XA FR0010251421 DEXIA CL 05/UND FLR BOND wird nicht ex Zinsen gehandelt am 20.02.2023. Die Zinszahlung faellt aus. Aus technischen Gruenden wird der ex-Indikator jedoch leider angezeigt. The instrument D2XA FR0010251421 DEXIA CL 05/UND FLR BOND has not its ex-interest day on 20.02.2023. No interest will be paid. Due to technical reasons the ex indicator will be shown.