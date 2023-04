DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL AMUNDI TOP WORLD HG4A DE0009779736 BAW/UFN DEKA-EUROPAPOTENTIAL CF FK8S DE0009786277 BAW/UFN DEKA-EUROPAPOTENTIAL TF FK8X DE0009786285 BAW/UFN FIVV-MIC-MANDAT-OFFENSIV U2IK DE0009790865 BAW/UFN SOLIT WERTEFONDS R H610 DE000A2AQ952 BAW/UFN DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF OG70 DE000DK0ECU8 BAW/UFN DKO-RENTEN EUR DXQL LU0065085960 BAW/UFN FID.-GL THEM.OPP.AEOGL FJ22 LU0069451390 BAW/UFN