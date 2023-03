Folgende Instrumente wird heute EX-Kapitalmassnahme gehandelt. Aus technischen Gruenden wird der EX-Indikator heute nicht angezeigt. The following instruments is traded ex capital today. Due to technical reasons the EX-indicator will not be displayed today. ISIN Short Code Name US0167441049 C6D Allarity Therapeutics Inc. US22530J2006 4U7 Creative Realities Inc. US59564R5000 5MP Midatech Pharma PLC