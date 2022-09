DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: BGF-GLOB.ALLOC.NAM.A2 EO H2Z3 LU0171283459 BAW/UFN BGF-GLOB.ALLOC.A2 EO HED MI90 LU0212925753 BAW/UFN SISF BRIC A ACC. USD SRVP LU0228659784 BAW/UFN SISF BRIC B ACC. EUR ZJPE LU0232932698 BAW/UFN SISF BRIC A1 ACC. EUR ZJPP LU0248178906 BAW/UFN PICTET-EM.LOC.CUR.D.PDYDL PIMQ LU0255798281 BAW/UFN PICTET-EM.LOC.CU.D.P EO PJAC LU0280437673 BAW/UFN DWS INV-ESG EM TOP DIV.LC FP7Z LU0329760002 BAW/UFN CARMIGNAC PO.-EM.PAT.AEOA C5Q6 LU0592698954 BAW/UFN CARMIGNAC PO.-EM.PAT.EEOA C5Q9 LU0592699093 BAW/UFN