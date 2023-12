Folgendes Instrument wird heute EX Kapitalmassnahme gehandelt. Aus technischen Gruenden wird der EX-Indikator heute nicht angezeigt. The following instrument is traded ex capital adjustment today. Due to technical reasons the EX-indicator will not be displayed today. ISIN Name FR0014003L95 4,548 A.ABS.F.L.21 21/33 FLR A