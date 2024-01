DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL DK MSCI EUROPE LC EL4H DE000ETFL086 BAW/UFN DK MSCI JAPAN LC EL4J DE000ETFL102 BAW/UFN DEKA MSCI EUR.EX EMU U.E. ELF5 DE000ETFL458 BAW/UFN DEKA GERMANY 30 UCITS ETF ELFG DE000ETFL516 BAW/UFN