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Spire Global A - XFRA : Diverse: Wiederaufnahme/Resumption
05.01.24 15:42
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN CANADIAN PAC KA.CITY LTD. X88 CA13646K1084 LINCOLN GOLD MINING INC. ZMG CA53359R2054 LION ROCK RES.INC. KGB CA5362502026 MEGAWATT LITH.BATT.METALS WR2 CA58518J2002 PERMEX PETROLEUM 75P CA71422P3034 RIGHT SEASON INV.CORP. T50 CA76658Q2062 SILVER NORTH RESOURCES I90 CA8280611010 WEST MINING CORP. O.N. 1HL0 CA9546062089 CRH PLC EO-,32 CRG IE0001827041 COLLPLANT BIOTECH. IS-,01 CPT IL0004960188 TOP SHIPS DL-,01 UER0 MHY8897Y2307 ATL. BRV. HLDG. C DL-,001 E450 US0477263026 CURIS INC. DL -,01 CUS0 US2312693094 DIANTHUS THERAPEUTICS 87E US2528281080 ELICIO THERAP. DL-,01 9HA US28657F1030 GYRE THERAPEUTICS L9S US4037831033 HARPOON THERAPEUTICS 5HTA US41358P2056 HOWARD HUGHES HOL.INC NEW HHE0 US44267T1025 MARKER THERAPEUTICS INC. GX1 US57055L2060 SINCLAIR INC. A HQ7 US8292421067 SPI.GL.INC. CL.A DL-,0001 EL9 US8485603067 SYNCHRONOSS NEW DL-,0001 H6K0 US87157B4005 VACASA INC. CL.A NEW O.N. W5Q0 US91854V2060 AB/FROM ONWARDS 05.01.2024 14:15 CET
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|WKN
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|Jahrestief
|US8485603067
|A3EQSF
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|3,29 $
Werte im Artikel
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+19,23%
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0,10
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0,086
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+4,34%
14,19
+4,19%
6,19
+3,69%
14,27
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