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Robeco QI Emerging Conservat. - XFRA : Diverse: Wiederaufnahme/Resumption
11.09.23 15:06
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN ROB.QI GBL DYN.DUR. DHEO RT8A LU0084302339 ROBECO ASIA-PACIFIC EQ.D FHQI LU0084617165 ROBECO ALL STRAT.EO DHEO FHQE LU0085135894 ROBECO EMERG.MKTS EQ.D EO FHQJ LU0187076913 ROB.SUST.EUROP.ST.EQU.DEO FHQG LU0187077218 ROBECO CHINESE EQU.D EO XRQ1 LU0187077309 ROBECO NEW WLD FIN.E.D EO XRQ2 LU0187077481 ROBECO SUS.PPTY EQ.D EO FHQL LU0187079180 ROBECO GL CON.TRDS.D EO XRQ3 LU0187079347 ROBECO BP GL PREM.EQ.B EO XRQC LU0203975197 ROBECO BP GL PREM.EQ.D EO FHQT LU0203975437 ROB.CGF-R.BP US PR.EQ.DDL FHQP LU0226953718 ROBECO EMERG.STA.EQ. D EO XRQ4 LU0254836850 ROBECO EMERG.MKTS EQ.D DL FHQA LU0269635834 RO.CGF-R.BP US PR.EQ.DHEO FHQR LU0320896664 RCG.-R.QI EM.MA.AC.EQ.DEO FHQV LU0329355670 RCGF-R.QI EUR.CON.EQU.DEO FHQU LU0339661307 ROBECO SUS.GBL.ST.EQ. DEO FHQQ LU0387754996 RCGF.-.R.QI EM.CON.EQ.DEO FHQF LU0582533245 ROBECO BP GL PREM.EQ.C EO FHQB LU0940004830 AB/FROM ONWARDS 11.09.2023 14:59 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|183,58 €
|183,87 €
|-0,29 €
|-0,16%
|01.01./01:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|LU0582533245
|A1JJPP
|182,73 €
|167,14 €
Werte im Artikel
219,04
+0,32%
80,51
+0,31%
176,27
+0,31%
122,31
+0,05%
489,51
-0,11%
183,58
-0,16%
311,05
-0,18%
68,14
-0,18%
88,46
-0,27%
374,35
-0,33%
284,22
-0,35%
380,38
-0,47%
197,92
-0,47%
209,97
-0,47%
217,32
-0,51%
88,54
-0,72%
193,05
-0,74%
214,05
-0,87%
172,34
-0,89%
246,62
-0,91%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|182,18 €
|+2,27%
|17:43
|Berlin
|182,28 €
|+2,21%
|17:13
|München
|182,20 €
|+2,11%
|17:12
|Düsseldorf
|178,30 €
|0,00%
|05.05.23
|Hamburg
|178,40 €
|0,00%
|05.05.23
|Fondsgesellschaft
|183,58 €
|-0,16%
|07.09.23
= Realtime
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