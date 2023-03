DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL SVB FINL GRP 15/25 US78486QAD34 BAW/UFN SVB FINL GRP 20/30 US78486QAE17 BAW/UFN SVB FINL GRP 21/UND. FLR US78486QAP63 BAW/UFN SVB FINL GRP 22/28 FLR US78486QAR20 BAW/UFN SVB FINL GRP 22/33 FLR US78486QAS03 BAW/UFN