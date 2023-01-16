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JOHCM European Select Val A. - XFRA : Diverse Instrumente: Wiederaufnahme/Resumption




16.01.23 14:46
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN MET.-METZ.EUR.GROW.SUST.A ME62 IE0002921868 MET.-METZ.EU.SM.C.SUS.AEO ME63 IE0002921975 M.-METZ.JAP.EQ.SUST.FD A ME64 IE0003722711 MET.-METZ.GLO.EQ.SUST.AEO ME66 IE0003723560 COMG.GROWTH EU.SM.CO. EOA WYZD IE0004766014 COMGEST GROWTH EUROP.EOAC WYZ5 IE0004766675 COMGEST GROWTH JAP.YNAC WYZ2 IE0004767087 COMGEST GROWTH AMER. DLAC WYZ4 IE0004791160 COMG.GROWTH CHINA EOAC WYZ1 IE0030351732 J O H.C.M.U.FD-CO.EU.B LS U65B IE0031005436 J O H.C.M.U.FD-EO S.V.BLS U65F IE0032904009 J O H.C.M.U.FD-EO S.V.BEO U65C IE0032904116 J O H.C.M.U.FD-EO S.V.AEO U65H IE0032904330 J O H.C.M.U.FD-CO.EU.B EO U65E IE0033009014 J O H.C.M.U.FD-CO.EU.A EO U65I IE0033009238 COMGEST GROWTH GLB.DLAC WYZI IE0033535075 COMG.GWTH EMER.MKTS DLAC WYZ6 IE0033535182 COMGEST GROWTH INDIA DLAC WYZ3 IE00B03DF997 COMGEST GROWTH EUROPE EOD WYZC IE00B0XJXQ01 COMGEST GWTH EM.MKTS DLD WYZE IE00B11XZH66 COMG.GR.-AS.PA.EX JA.DLAC WYZG IE00B16C1G93 COMG.GROWTH CHINA DLAC WYZ7 IE00B17MYK36 MET.-METZ.FOC.JAP.SUS.AEO ME67 IE00B1F1VT06 COMGEST GW.EM.MKTS EO DIS WYZF IE00B240WN62 J O HAMB.C.M.U-GL.S.B EO U65G IE00B3DBRM10 AB/FROM ONWARDS 16.01.2023 13:37 CET

 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
3,558 € 3,524 € -   € 0,00% 01.01./01:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE0032904330 A0BLYW 3,93 € 2,81 €
Werte im Artikel
34,48 plus
+3,57%
72,52 plus
+3,38%
87,48 plus
+2,10%
55,76 plus
+2,05%
5,21 plus
+1,28%
3,56 plus
+0,96%
2,39 plus
+0,93%
5,51 plus
+0,82%
35,37 plus
+0,65%
31,81 plus
+0,57%
28,98 plus
+0,56%
4,48 plus
+0,45%
4,52 plus
+0,44%
322,57 plus
+0,41%
1.506 plus
+0,33%
54,21 plus
+0,33%
227,21 plus
+0,28%
37,01 plus
+0,19%
36,81 plus
+0,19%
26,93 plus
+0,07%
3,61 plus
0,00%
76,59 minus
-0,04%
110,11 minus
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22,04 minus
-0,18%
34,29 minus
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