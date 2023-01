FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN J O H.C.M.U.A.EX-JP B DL U65M IE00B4114S53 COMGEST GROWTH-LAT.AM.DLA WYZ9 IE00B4R2TH69 COMGEST GRO.-C.G.E.O.EOAC WYZB IE00B4ZJ4188 J O H.C.M.U.-GL.OPP.B EO U65K IE00B80FZF09 J O H.C.M.U.-GL.OPP.B LS U65P IE00B89JT176 AB/FROM ONWARDS 16.01.2023 13:37 CET