FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN FIVV-MIC-MANDAT-OFFENSIV U2IK DE0009790865 CARMIG.EMERGENTS AEO ACC Y9U3 FR0010149302 CARMIGNAC EMERGE.AEO YDIS Y9UM FR0011269349 BGF-WORLD GOLD A2DL MI9C LU0055631609 BGF-WORLD MINING NAM.A2 MI97 LU0075056555 T. ROWE PR.-EMERG.M.EQ.A 2RQ LU0133084623 T. ROWE PR.-EMERG.M.EQ.AD 230B LU0133084896 DANSKE INV.-GL E.M.S.C. A D5F7 LU0292126785 JPM-E.M.S.C.JPMEMSC APAEO JYJ0 LU0318933057 JPM-E.M.S.C.JPMEMSC DPADL IH5S LU0318933305 JPMIF-GLB.INC. D DIV EO JP55 LU0404220724 JPMIF-GLB.INC. ADEO JPJN LU0840466477 T. ROWE P-EMERG.M.EQ.QADL 230C LU0860350148 JPM-EM.MK.DV.JPMEMD AADL BBEN LU0862449427 JPM-EM.MK.DV.JPMEMD ADEO BBEP LU0862449773 AB/FROM ONWARDS 03.07.2023