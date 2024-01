DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL BNYM R.RETURN I.LS I MNEC GB0006780323 BAW/UFN FST SENT-SI APAC+J.S.ALSA F7H5 GB0030183890 BAW/UFN FST SENT-SI WW LDR S.ALSA F7H1 GB0030978612 BAW/UFN FST SENT-SI GL.EM L.ALSA F7HA GB0033873919 BAW/UFN FST SENT-FSSA GR.CH.GR.A F7H3 GB0033874107 BAW/UFN FST SENT-SI APAC L.S.ALSA F7H6 GB0033874214 BAW/UFN BNYM GBL INCOME LS INC MNED GB00B0MY6T00 BAW/UFN FST SENT-SI APAC SUS.ALSA F7H8 GB00B0TY6S22 BAW/UFN FST SENT-SI APAC SUS.AEOA F7H7 GB00B2PDRY03 BAW/UFN FST SENT-FSSA G.CH.GR.AEO F7HD GB00B2PF5G46 BAW/UFN FST SENT-SI IND.SC S.AEOA F7HH GB00B2PF5X11 BAW/UFN