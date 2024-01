DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL JPM INV-GL BALAN.D JP54 LU0115099839 BAW/UFN JPM-EOLND.EQ.JPMEE DAEO JP5R LU0117858166 BAW/UFN JPM-EOP.EQ. JPMEE DAEO JR6M LU0117858596 BAW/UFN JPM-EU.ST.GW.JPMESG DAEO JYJJ LU0117858679 BAW/UFN JPM-EU.ST.VA.JPMESV DA JR6X LU0117858752 BAW/UFN JPM-EO.SM.CAP JPMESC DAEO FH5D LU0117859560 BAW/UFN JPM-CHINA JPMCHINA DADL JYJS LU0117867159 BAW/UFN JPM-INDIA FD JPMI DADL JYJ4 LU0117881739 BAW/UFN JPM-EM.MK.EQ.JPMEME DADL J6G4 LU0117895366 BAW/UFN JPM-LA.AM.EQ.JMPLAE DADL JPJ7 LU0117896174 BAW/UFN JPM-EOP.DYN.JPMED DAEO JP5T LU0119063039 BAW/UFN JPM-US VALUE FD D ACC USD JPJ8 LU0119066727 BAW/UFN IFS-ENER.TRA.A IUGN LU0123357419 BAW/UFN JPM FDS-EU.SEL.EQ.D AC.EO JP51 LU0159405223 BAW/UFN JPM-ASIA GROWTH JPMAGDADL BBEB LU0169519195 BAW/UFN JPM-GL.NA.RE.JPMGNR DA J6G5 LU0208853944 BAW/UFN JPM-E.M.S.C.JPMEMSC DPADL IH5S LU0318933305 BAW/UFN JPM INV-JAP.STR.V.D A.YN FH5S LU0329206329 BAW/UFN JPMIF-GLB.INC. D DIV EO JP55 LU0404220724 BAW/UFN JPM-ASEAN EQ.F.JPMAE DADL BBEM LU0441851994 BAW/UFN JPM-ASEAN EQ.F.JPMAE DAEO FH53 LU0441853263 BAW/UFN JPM-AS.PACIFIC EQ.D DL BBEE LU0441854741 BAW/UFN JPM-INDIA FD JPMI DAEO BBER LU0522352516 BAW/UFN JPM-LA.AM.EQ.JMPLAE DAEO JP52 LU0522352862 BAW/UFN JPM-GR.CHINA JPMGC DAEO JYJE LU0522352946 BAW/UFN